Eiscafé Dal Cin in Mellendorf

Die Eisdiele an der Straße Am Langen Felde in Mellendorf hat von Montag bis Sonnabend jeweils von 9.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. An den Sonntagen können Besucher zwischen 10 und 21 Uhr eine Kugel Eis oder einen Eisbecher genießen.

Eiscafé hat auch über Ostern geöffnet

Wer sich über die Osterfeiertage einen Eisbecher oder eine Kugel Eis auf die Faust bestellen will, kommt dabei ebenfalls auf seine Kosten. An Karfreitag, Karsonnabend und Ostermontag hat das Eiscafé regulär geöffnet – lediglich an Ostersonntag schließt das Geschäft früher als gewohnt: Es hat an diesem Tag zwischen 10 und 19.30 Uhr geöffnet.

Eisliebhaber, denen es für eine kulinarische Erfrischung noch zu früh ist, haben auch später noch genügend Zeit, zuzulangen: Die Saison klingt für das Eiscafé Dal Cin erst Ende Oktober aus.

Von Konstantin Klenke