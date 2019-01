Mellendorf

Ein zehn Jahre alter Junge ist am Freitag in Mellendorf von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei Wedemark am Sonntag berichtete, ereignete sich der Unfall gegen 11.50 Uhr auf der Wedemarkstraße. Seinen Angaben zufolge befand sich das Kind in einer Gruppe Gleichaltriger auf dem Bürgersteig. Dabei geriet es in Höhe des Bahnhofs ins Stolpern und in der Folge auf die Fahrbahn. Ein vorbeifahrendes Auto streifte den Jungen, der dabei leicht verletzt wurde. Das Kind kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie hier.

Von Sven Warnecke