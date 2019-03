Bissendorf-Wietze

Der Hannoveraner Sänger und Songwriter Robby Ballhause kommt in die Wedemark: Am Sonnabend, 23. März, gibt er ein Konzert mit dem Titel „Well wasted Time“ in der Christophoruskirche in Bissendorf-Wietze. Zwischen Cowboyhüten und Schwingtüren singt und spielt er in der Kirche eine Mischung aus Folk, Bluegrass, Country, Rock und Pop.

Ballhause war lange Zeit als Straßenmusiker in Südeuropa unterwegs. Nachdem er anschließend 15 Jahre als Produzent und Toningenieur gearbeitet hat, konzentriert er sich jetzt auf die eigene Musik. Der Sänger bezeichnet sich selbst als „amerikanischster unter den hiesigen Songwritern“.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf bei Bücher am Markt, Am Markt 1 in Bissendorf, und an der Abendkasse. Dort zahlen Erwachsene 7,50 Euro, für Kinder kostet eine Eintrittskarte 5 Euro.

Von Julia Polley