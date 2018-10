Bissendorf/Mellendorf

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die am Sonntag zwischen 17 und 19 Uhr in Bissendorf ein Auto demoliert haben. Die Randalierer kippten nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Lackfarbe auf ein unter einem Carport eines Grundstücks Am Kummerberg geparktes Fahrzeug eines 81 Jahre alten Bissendorfers. Der Schaden an dem Opel beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 2000 Euro.

Zudem suchen die Ermittler einen Dieb, der zwischen Sonnabend und Sonntag von einem am Kösliner Weg in Mellendorf geparkten VW Golf die lackierten Abdeckblenden der Außenspiegel gestohlen hat. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 200 Euro.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke