Mellendorf

Die Polizei Wedemark sucht einen flüchtigen Unfallfahrer, der bereits am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr offenbar beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Mellendorfer Supermarktes am Hellendorfer Kirchweg ein anderes Auto touchiert hat. Ohne sich um den Schaden an dem Audi Q5 zu kümmern, für der Unbekannte fort.

Wie der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Kai-Uwe Bebensee, am Freitag berichtete, hatte sich der 38 Jahre alte Fahrer des beschädigten Autos erst am Donnerstag bei der Polizei gemeldet und den nicht unerheblichen Schaden anzeigt. Bebensees Angaben zufolge wurden auf der rechten Fahrzeugseite beide Türen sowie der darunter befindliche Schweller eingedellt und der Lack beschädigt.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark lesen Sie hier.

Von Sven Warnecke