Brelingen

Bei einem Reitunfall südlich des Brelinger Bergs hat eine 54-jährige Wedemärkerin am Karfreitag eine Verletzung am Kopf erlitten. Die Frau wurde ins Krankenhaus gefahren.

Nach Angaben eines Sprechers des Polizeikommissariats in Mellendorf ereignete sich der Unfall am frühen Nachmittag. Weil das Pferd der Frau scheute, stürzte sie zu Boden. Der Rettungshubschrauber Christoph 4 war im Einsatz. Der Notarzt versorgte die Reiterin noch an der Unfallstelle. Ein Rettungswagen transportierte sie nach Auskunft des Sprechers zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Von Julia Polley