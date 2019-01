Nachrichten Wedemark - Weil informiert sich über Geschichtsprojekt „Die Geschichte der Wedemark von 1930 bis 1950“ lautet der Titel eines Projekts zur Erinnerungskultur, das seit mehreren Jahren läuft. Am Mittwoch haben Schüler Ministerpräsident Stephan Weil ihre neuesten Ergebnisse präsentiert.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil informiert sich am Mittwoch in Bissendorf über das Projekt „Die Geschichte der Wedemark von 1930 bis 1950“. Schüler des Gymnasiums Mellendorf stellen dabei ihre Ergebnisse zum Thema „Katholische Flüchtlinge in der Wedemark vor“. Quelle: Julia Polley