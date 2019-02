Mellendorf

Der Mellendorfer Turnverein (MTV) hat in diesem Jahr Jubiläum – ein Grund zum Feiern für die Mitglieder. Ein Team plant verschiedene Aktionen und Feste.

Vor 100 Jahren – 1919 – gründeten Mitglieder des Kegelclubs Alte Herren in der Vereinsgaststätte Hanebuth, heute Café Vatter am Bahnhof, den Männerturnverein Mellendorf. In den Anfangsjahren haben die Mitglieder nur Fußball gespielt und geturnt – heute bietet der Verein mehr Sportarten an. Mit insgesamt zwölf Sparten und mehr als 1600 Mitgliedern ist der MTV nach Auskunft von Vereinssprecher Rainer Mathes mittlerweile der größte Verein in der Wedemark.

Die Feierlichkeiten des Vereins beginnen am Sonnabend, 30. März, mit einem Festakt für geladene Gäste im Sportpark. Auch Mitglieder und andere Wedemärker sind nach Angaben von Mathes willkommen. Der Empfang beginnt um 12 Uhr. Eine Zeltparty mit Livemusik ist für Freitag, 7. Juni, ab 19.19 Uhr auf dem Schützenplatz geplant. Zum Abschluss gibt es am Sonnabend, 28. September, ab 20.19 Uhr einen Festball im Sportpark des MTV an der Industriestraße. Nach Auskunft von Mathes planen die einzelnen Spaten zudem zwischen März und September Aktionen anlässlich des Jubiläums.

Von Julia Polley