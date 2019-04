Bissendorf/Wennebostel

Die Polizei Wedemark hat in einem Bissendorfer Supermarkt an der Scherenbosteler Straße einen 57 Jahre alten Ladendieb vorläufig festgenommen. Eine Kundin hatte am Mittwoch gegen 9.38 Uhr bemerkt, wie der Täter Lebensmittel im Wert von etwa sechs Euro in eine Tasche steckte, berichtet Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, am Donnerstag. Seinen Angaben zufolge hatte die Frau dann an der Kasse beobachtet, wie der 57-Jährige lediglich ein Warenteil aufs Band legte und verständigte die Marktmitarbeiter, die wiederum die Polizei alarmierten. Die Beamten entdeckten dann die Lebensmittel in der Tasche des Mannes, der den Diebstahl zum Eigenbedarf auch einräumte, sagt Bebensee.

Zahnbürsten-Dieb ergreift die Flucht

Ein weiterer Ladendiebstahl ereignete sich am Mittwoch um 11.23 Uhr in einem Markt an der Lindenstraße in Wennebostel. Ein bislang unbekannter Mann hatte fünf hochwertige elektrische Zahnbürsten sowie mehrere Packungen Aufsteck-Bürsten und Batterien im Gesamtwert von knapp 500 Euro in seinen schwarzen Rucksack gesteckt. Das ergab im Anschluss die Auswertung der Videoaufzeichnung. Als der 25 bis 30 Jahre alte und etwa 1,80 Meter große Dieb das Geschäft verlassen wollte, löste im Eingangsbereich die Alarmanlage aus. Der Täter flüchtete daraufhin sofort. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte war mit dunkelblauer Jeans, dunkler Jacke und grauem Kapuzenpullover, weißen Turnschuhen und einer grauen Baseball-Kappe bekleidet. Zur Tatzeit trug er kurze, dunkle Haare und einen Dreitagebart.

Hinweise erbittet das Mellendorfer Kommissariat, Telefon (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie hier.

Von Sven Warnecke