Mellendorf

Waren die Jugendlichen hungrig? Zwei Unbekannte haben am Freitagabend versucht, den Kühlschrank in der Küche der Realschule in Mellendorf aufzubrechen. Diese Nachricht verbreitete die Polizei Hannover am Freitagabend während ihres Twitter-Marathons unter dem Hashtag #110live.

Der Sicherheitsdienst hatte die Jugendlichen gegen 21.20 Uhr bemerkt. Sie sind nach Auskunft einer Polizeisprecherin offenbar durch eine offene Tür in das Gebäude gelangt. Die Zwei sind ohne etwas mitzunehmen unerkannt geflüchtet. Ein Schaden ist nach Auskunft der Sprecherin nicht entstanden. Doch die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. „Das Betreten war unbefugt.“

Die Beamten suchen die zwei Jugendlichen. Hinweise von Zeugen nimmt das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Polley