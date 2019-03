Bissendorf

Der Unterricht an der Grundschule Bissendorf ist am Montagmorgen ausgefallen. Der Heizungsschaden konnte jedoch bereits am Vormittag behoben werden. Der Unterricht wird am Dienstag wieder stattfinden. Entdeckt worden war der Defekt am Montag erst nach Unterrichtsbeginn. Wie eine betroffene Mutter dieser Zeitung berichtete, waren die Kinder wie gewohnt zum Unterrichtsbeginn um 7.45 Uhr erschienen. Bereits um 8.20 Uhr kam dann allerdings ein Anruf der Schule mit der Bitte um Abholung der Kinder. Im Inneren des Schulgebäudes herrschten lediglich 13 Grad Celsius, ein Unterricht sei nicht möglich. Eltern, denen es nicht möglich sei, das Kind abzuholen, wurde allerdings eine Betreuung des Nachwuchses versichert. Wie ein Gemeindesprecher am Montagmittag jedoch berichtete, konnten alle Kinder entweder von den eigenen Eltern oder bevollmächtigten abgeholt werden, so dass niemand in der kalten Schule bleiben musste.

Von Rebekka Neander