Mellendorf

Wo die Mannschaft der Hannover Scorpions im Winter auf dem Eis um Punkte kämpft, steigen Wrestler Ende Juni in den Ring. Am 29. Juni gibt es im Mellendorfer Eisstadion ein Wrestling-Turnier. Es ist nach Auskunft der Veranstalter – die Unternehmen Power of Wrestling und der Mellendorfer Gesellschaft Sport und Freizeit – das erste große Wrestling-Turnier überhaupt in der Wedemark.

Ab 20 Uhr zeigen Sportler aus der ganzen Welt den Zuschauern ihr Können. An diesem Abend wird in zwei Ringen gleichzeitig gekämpft. Wie viele Kämpfer bei dem Turnier dabei sein werden, können die Veranstalter derzeit noch nicht beantworten.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Tickets sind ab 23,35 Euro in allen Geschäftsstellen von HAZ und NP erhältlich. Auch Online gibt es Karten auf www.haz.de/tickets oder www.neuepresse.de/tickets. Zudem können Eintrittskarten an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

Von Julia Polley