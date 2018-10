Bissendorf

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen letztem Mittwoch etwa 12 Uhr und Sonntag gegen 8.40 Uhr in das Vereinsheim des SC Wedemark gewaltsam eingedrungen sind. Die Täter hatten sich zunächst Zutritt zu dem Grundstück Am Mühlenberg verschafft und dann einen Kellerschacht geöffnet. Anschließend wurde ein Fenster und danach mehrere in dem Gebäude befindliche Türen aufgehebelt. Im Gastraum brachen die Einbrecher eine Kassette auf und entwendeten darauf etwa 480 Euro Bargeld. Zudem wurden vier Pokerkoffer gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Nun sucht die Polizei die Täter und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke