Bissendorf

Einbrecher sind zwischen Montag etwa 15.30 Uhr und Dienstag gegen 6.45 Uhr in eine Werkstatt auf dem Gelände der Kläranlage am Bahldamm in Bissendorf eingedrungen. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten es die Täter auf Werkzeuge und Maschinen abgesehen. Den Umfang des Diebesgutes und die Höhe des angerichteten Schadens konnte der Ermittler noch nicht konkret beziffern.

Wie Bebensee weiter mitteilte, hatten die Unbekannten zunächst gewaltsam eine Tür des Gebäudes aufgehebelt und die Maschinen gestohlen. Zudem wurden zwei auf dem Gelände stehende Container aufgebrochen. Doch offenbar entwendeten sie dort nichts.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark lesen Sie hier.

Von Sven Warnecke