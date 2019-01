Mellendorf/Elze

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Freitag etwa 20.20 Uhr und Sonnabend gegen 7.40 Uhr versucht haben, in einen Getränkemarkt an der Wedemarkstraße in Mellendorf einzudringen. Die Täter waren nach Angaben von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienst, zunächst auf das Dach geklettert. Dort entfernten sie einige Dachpfannen und sägten die darunter liegenden Holzlatten durch. In den Markt sind die Einbrecher indes nicht gelangt, berichtet Bebensee am Montag. Auch über eine eingeschlagene Fensterscheibe konnten sich die Unbekannten keinen Zutritt verschaffen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich bei einem Wohnhaus in Elze. Doch auch dort scheiterten die Täter. Sie hatten bei dem Einfamilienhaus an der Straße Im Rotbusch versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Als das nicht gelang, flüchteten die Einbrecher. Die Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie hier.

Von Sven Warnecke