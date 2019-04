Mellendorf/Elze

Die Ermittler der Polizei Wedemark suchen Unbekannte, die zwischen Freitag und Sonnabend in zwei Gewerbebetriebe in Mellendorf und Elze gewaltsam eingedrungen sind. In beiden Fällen mussten die Einbrecher jedoch ohne Beute die Flucht antreten.

Nach Auskunft einer Sprecherin des Polizeikommissariats in Mellendorf hatten die Täter zwischen Freitag etwa 23.30 Uhr und Sonnabend gegen 4.45 Uhr eine Fensterscheibe des Unternehmens an der Hohenheider Straße in Elze eingeschlagen. Anschließend entriegelten sie über den Griff das Fenster, kletterten in das Gebäude und durchsuchten sämtliche Räume. Gestohlen haben die Einbrecher indes nichts.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Sonnabend zwischen 2 und 8 Uhr in einem Lokal an der Kaltenweider Straße in Mellendorf. Die Täter hatten dort eine Hintertür aufgehebelt. Dabei lösten die Unbekannten jedoch die akustische Alarmanlage aus und flüchteten – ebenfalls ohne Beute.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke