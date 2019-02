Resse

Drei Altpapiercontainer auf der Wertstoffinsel in Resse sind am Sonntagnachmittag in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein unbekannter Täter hat vermutlich gegen 15 Uhr einen brennbaren Gegenstand in einen der Container geworfen.

Um 15.10 Uhr wurden die Polizei und Feuerwehr zu dem Feuer an der Osterbergstraße gerufen. Elf Feuerwehrkräfte aus Resse konnten die Flammen nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, gegen 16 Uhr unter Kontrolle bringen. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht beziffern.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Polley