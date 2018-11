Mellendorf

Endlich können auch mal diejenigen abends feiern, für die sonst aus Altersgründen die Disco- und Clubtüren verschlossen bleiben: Im Mehrgenerationenhaus (MGH), Gilbhorn 6 in Mellendorf, startet am Sonnabend, 10. November, eine Under Age Party für Zwölf- bis 15-Jährige, veranstaltet vom MGH und der evangelischen Jugend.

Die Gemeinde lädt Jugendliche unter 16 Jahren zur Disco-Nacht ins Mehrgenerationenhaus ein. Quelle: privat

Ein Disco-Bus bringt die Jungen und Mädchen aus den Ortschaften zur Disco. Schon im Bus kann gefeiert werden, während der Fahrt läuft Musik. DJ Serax sorgt ab 19 Uhr im MGH für gute Stimmung. Die tanzwütigen Teenies können sich ihre Playlist selbst zusammen stellen. Musikwünsche können per E-Mail an discobus30900@gmail.com gerichtet werden. Alle Getränke an dem Abend kosten einen Euro. Alkohol wird selbstverständlich nicht ausgeschenkt. Um Mitternacht wird der letzte Song gespielt. Spätestens dann müssen die Partygänger wieder abgeholt werden.

Einsteigen. Ankommen. Abtanzen. ist das Motto des Abends am Sonnabend, 10. November. Zwei Buslinien führen zur Party.

Die Disco-Busse der Nord-Tour fahren wie folgt ab: 17.50 Uhr Gailhof, Mitte, 17.58 Uhr Meitze, Dorfstraße, 18.05 Uhr Elze, Kirche, 18.15 Uhr, Sprockhof, 18.25 Uhr Bennemühlen, Alte Chaussee, 18.30 Uhr Oegenbostel, 18.38 Uhr, Rodenbostel, 18.47 Uhr Abbensen, Paul-Linke-Weg, 19.00 Uhr MGH Mellendorf. Die Abfahrtzeiten der Süd-Tour-Disco-Busse sind: 18 Uhr Bissendorf-Wietze, ehem. Kärgel, 18.10 Uhr Bissendorf, Bürgerhaus, 18.15 Uhr Scherenbostel, Höpershof, 18.20 Uhr Wiechendorf, 18.30 Uhr Resse Mooriz, 18.40 Uhr Negenborn, Bürgerwiese, 18.48 Uhr Brelingen, An der Kirche, 19 Uhr MGH Mellendorf.

Die Abholung und die Teilnahme an der Party im MGH sind kostenfrei. Die Heimfahrt muss selbst organisiert werden. Eine Anmeldung ist weder zur Party noch für den Disco-Bus erforderlich. Fragen beantwortet Ellen Bruns von der Jugendpflege unter Telefon (0172) 3170846. Sie ist per E-Mail erreichbar unter ellen.bruns@wedemark.de.

Von Gabriele Gerner