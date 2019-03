Brelingen

Diebe haben zwischen Sonntag etwa 20.30 Uhr und Montag gegen 5.30 Uhr einen mittels Bolzenschloss gesicherten Anhänger samt darauf befindlichen landwirtschaftlichen Gerät – einer sogenannten Wiesenschleppe – gestohlen. Der doppelachsige, silberfarbene Anhänger war ordnungsgemäß an der Straße Im Walde in Brelingen abgestellt. Teile des aufgebrochenen Schlosses entdeckte die Polizei später in einem etwa 500 Meter entfernten Straßengraben, berichtet der Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Kai-Uwe Bebensee. Eine Schadenssumme konnte er am Dienstag noch nicht nennen.

Hinweise erbittet das Mellendorfer Kommissariat, Telefon (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie hier.

Von Sven Warnecke