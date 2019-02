Abbensen

Einbrecher haben am vergangenen Wochenende die Räume einer Kindertagesstätte in Abbensen durchsucht und Bargeld gestohlen. Die bislang unbekannte Täter stiegen zwischen Freitag, 0 Uhr, und Sonntag, 18.20 Uhr in das Gebäude an der Straße Zum Hundshop ein. Um in die Kita zu gelangen, schlugen sie zuvor eine Scheibe ein. Zunächst hatten sie nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Mellendorf, versucht ein Fenster gewaltsam aufzuhebeln – dies gelang allerdings nicht. Sie haben eine „geringe Bargeldsumme“ mitgenommen.

Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeikommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Polley