Bissendorf/Resse

Am hellichten Tag ist mindestens ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Bissendorf eingebrochen. Der oder die Täter brachen zwei Tresore auf und entwendeten Schmuck mit bislang unbekanntem Wert.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienst, hebelte der Einbrecher am Montag zwischen 14.10 und 16.10 Uhr ein Kellerfenster des Einfamilienhauses an der Straße Im Jagdrevier auf. Anschließend durchsuchte der Täter mehrere Räume in dem Gebäude und durchwühlte diverse Behältnisse. In einem Raum wurden gleich zwei Tresore aufgebrochen.

Einbrecher scheitern in Resse

Weniger erfolgreich waren Unbekannte am Wochenende in Resse. Nach Angaben Bebensees betrat der Täter zwischen Freitag, 10 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, das rückwärtige Grundstück eines Einfamilienhauses am Richard-Schöne-Weg. Dort hebelte er die Tür eines Wintergartens auf. Anschließend versuchte der Einbrecher die Tür, die vom Wintergarten in das eigentliche Wohnhaus führt, ebenfalls gewaltsam zu öffnen. Doch der Versuch scheiterte – und der Täter flüchtete.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. Diese nimmt das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Polley