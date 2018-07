Gailhof/Mellendorf

Die Polizei sucht Unbekannte, die auf dem Autohof in Gailhof die Ladung von einem Lastwagen gestohlen haben. Die Planenschlitzer erbeuteten zwischen Donnerstag etwa 13.30 Uhr und Freitag gegen 5.30 Uhr von dem Anhänger des dort abgestellten Sattelzuges 24 Autoreifen. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1400 Euro.

Zudem suchen die Ermittler des Mellendorfer Kommissariats nach dem eher kuriosen Fund eines Rollators den vormaligen Eigentümer. Die Gehhilfe wurde nach Auskunft eines Sprechers der Polizei am Freitag gegen 20 Uhr an der Wedemarkstraße vor einer Bäckerei entdeckt. Die Fundsache wurde nach einem Hinweis einer aufmerksamen Autofahrerin von den Beamten vorsorglich in Gewahrsam genommen.

Hinweise erbittet die Polizei Wedemark unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke