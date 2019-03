Nachrichten Brelingen - Klar wie Kloßbrühe: Schüler und Senioren an einem Tisch „Klar wie Kloßbrühe“ heißt es in Brelingen. Es bringt Schüler und Senioren gemeinsam an den Mittagstisch und in Bewegung.

An der Seite von Ernährungsberaterin Ulla Baustian (Mitte) checkt Drittklässlerin Tarja gern, was an Essen auf den Tisch kommt. Als freiwillige Seniorin steht diesmal Bettina Nebe (links) mit in der Küche. Quelle: Ursula Kallenbach