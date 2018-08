Mellendorf

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagabend in Mellendorf ein Autofahrer leicht verletzt worden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Blechschaden. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hielt ein 55 Jahre alter Madza-Fahrer gegen 18.30 Uhr vor einem Fußgängerüberweg, um einen Passanten die Fahrbahn der Wedemarkstraße queren zu lassen. Vermutlich infolge Unachtsamkeit prallte eine 44-Jährige mit ihrem Ford auf das Heck des Mazda, berichtet der Ermittler weiter. Der Mazda-Fahrer wurde dadurch leicht verletzt.

Zudem hat die Polizei Wedemark dank aufmerksamer Zeugen am Montag eine flüchtige Unfallfahrerin ermitteln können. Nach Angaben Bebensees hatte eine 19 Jahre alte VW-Golf-Fahrerin gegen 13 Uhr beim Ausparken auf einem Stellplatz Am Sande ein anderes Auto touchiert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die junge Frau weiter. Dabei wurde sie aber von zwei Zeugen beobachtet, die sofort die Polizei alarmierten. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die 19-Jährige noch in der Nähe stoppen. Sie gab den Verstoß umgehend zu, heißt es von dem Beamten weiter. Um den Hergang zu ermitteln, musste die Fahrerin zurück zum Unfallort fahren und erneut einparken. Doch auch dieser Versuch ging schief, berichtet Bebensee. Im Beisein der Polizisten stieß die Frau gegen einen weiteren VW Golf.

Über die Höhe des gesamten Schadens gibt es noch keine Angaben. Auch die Unfallursache steht noch nicht fest. Ein angeordneter Alkohol- und Drogentest verlief indessen negativ, heißt es von Bebensee abschließend.

Von Sven Warnecke