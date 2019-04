Elze

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr in Elze ein 37 Jahre alter Autofahrer im Kreuzungsbereich der Plumhofer und Mittelstraße leicht verletzt worden. Wie eine Sprecherin des Mellendorfer Kommissariats am Sonntag berichtete, entstand dabei auch ein Schaden in Höhe von circa 9000 Euro an den beiden Autos der Elzer.

Ihren Angaben zufolge hatte der 31-Jährige mit seinem Kia die Vorfahrt des 37 Jahre alten Citroen-Fahrers missachtet. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Citroen erlitt nach Angaben der Polizistin Prellungen und eine Schürfwunde.

Von Sven Warnecke