Mellendorf

Eine Autofahrerin hat ihren Wagen am Montagnachmittag auf dem Parkplatz der Gemeinde Wedemark in Mellendorf abgestellt. Als sie Zuhause war stellte sie nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienst, einen frischen Schaden an ihrem VW Up fest. Der Unfallverursacher ist geflüchtet.

Die 46-jährige Wedemärkerin hatte ihr Fahrzeug zwischen 16.50 und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz am Fritz-Sennheiser-Platz geparkt. In der Zwischenzeit wurde das Auto am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Der Unfall muss nach Angaben Bebensees auf dem Parkplatz geschehen sein. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Polley