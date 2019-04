Bissendorf/Mellendorf

Ohne sich um den Schaden zu kümmern ist ein Autofahrer am Donnerstag in Mellendorf von einem Supermarktparkplatz davongefahren. Doch ein aufmerksamer Zeuge hat den Unfall beobachtet und konnte der Polizei nach Angaben von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Einsatz- und Streifendienstes, das Kennzeichen des Unfallwagens, ein Daimler-Benz AMG E63, nennen und half damit den Beamten. Bei der anschließenden Befragung des 71-jährigen Halters bestätigte dieser, zur angegebenen Zeit – zwischen 10 und 11 Uhr am Donnerstag – auf dem Parkplatz am Hellendorfer Kirchweg gewesen zu sein. Er bestritt jedoch, den Schaden verursacht zu haben, berichtet Bebensee. Doch an dem Mercedes stellten die Polizisten Schäden fest, die zu den Beschädigungen an dem Corsa einer 61-Jährigen passen. Der Wagen wurde am hinteren linken Kotflügel beschädigt.

Unfallflucht auch in Bissendorf

Ein weitere Unfallflucht in Bissendorf beschäftigt die Ermittler. Ein 53-jähriger Seat-Fahrer hatte seinen Wagen am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz eines Restaurants am Knibbeshof abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen frischen Schaden am hinteren rechten Kotflügel fest. Durch Aufnahmen aus einer Videokamera konnte die Polizei nach Angaben Bebensees einen roten Polo ermitteln, der neben dem Seat geparkt hatte und den Unfall verursacht haben dürfte, so Bebensee. Die 70-jährige Halterin haben die Beamten bislang nicht angetroffen.

In beiden Fällen ermitteln die Beamten gegen die Fahrzeughalter wegen Verkehrsunfallflucht.

Von Julia Polley