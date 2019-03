Bissendorf/Elze

Drei Leichtverletzte hat am Freitag gegen 14.10 Uhr ein Unfall auf der Burgwedeler Straße in Bissendorf gefordert: Dort stoppte der 41 Jahre alte Fahrer eines VW seinen Wagen, um auf sein Grundstück abbiegen zu können. Wegen des Gegenverkehrs musste er anhalten. Dies bemerkte der 45-jährige Fahrer eines nachfolgenden VW und hielt hinter dem Wartenden an. Allerdings erkannte der 68-jährige Fahrer eines weiteren Autos das Bremsmanöver zu spät, er fuhr auf den Wagen des 45-Jährigen auf und schob diesen auf den ersten wartenden Wagen. Bei der Kollision verletzten sich alle Autofahrer leicht, zwei Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Elze : Betrunkene Autofahrerin flüchtet nach Unfall

Ihren Führerschein hat am Sonnabend gegen 14.30 Uhr eine 63 Jahre alte Frau abgeben müssen. Die Frau fuhr nach Aussage eines Polizeisprechers rückwärts mit ihrem Ford aus einer Parklücke auf dem Netto-Parkplatz an der Walsroder Straße in Elze. Dabei übersah sie eine 75-jährige Fußgängerin. Sie touchierte die Frau am Oberarm – allerdings verließ die Autofahrerin die Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern und den Schaden zu regulieren. Polizeibeamte konnten die Unfallflüchtige kurze Zeit später ermitteln. Dabei stellten sie fest, dass die 63-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein.

Von Antje Bismark