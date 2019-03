Wedemark

Die Einrichtungen der Gemeindeverwaltung der Wedemark bleiben am Dienstag, 12. März, ganz oder teilweise geschlossen. Der Grund: Die Mitarbeiter haben eine Personalversammlung.

Nach Auskunft von Sprecher Ewald Nagel ist das Rathaus in Mellendorf inklusive des Bürgerbüros und der Kfz-Zulassungsstelle an diesem Tag erst ab 13 Uhr für Bürger geöffnet.

Alle acht kommunalen Kitas bleiben an diesem Tag komplett geschlossen. Nach Auskunft Nagels wurden die Eltern bereits durch die Kita-Leitungen informiert worden. Eine Notfallbetreuung sei nicht geplant, heißt es vom Gemeindesprecher.

Die Bibliothek in Bissendorf öffnet lediglich von 15 bis 19 Uhr ihre Türen. In der Ausleihstelle in Mellendorf können Leseratten an diesem Tag keine Bücher ausleihen.

Auch der Bauhof der Gemeinde Wedemark bleibt während der Versammlung geschlossen.

Von Julia Polley