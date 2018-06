Bissendorf

Die Polizei Wedemark sucht einen Unbekannten, der in den vergangenen Tagen mit seinem Fahrzeug die Bahnschranken am Übergang Schlager Chaussee in Bissendorf demoliert hat. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, wurde der nicht unerhebliche Schaden am Donnerstag festgestellt. Über die Höhe des Schadens konnte Bebensee am Freitag noch keine Angaben machen. Hinweise erbittet die Polizei Wedemark, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke