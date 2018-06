Bissendorf

Nach einer Unfallflucht in Bissendorf hat sich die Verursacherin am Sonntag bei der Polizei in Mellendorf gemeldet. Die Frau hatte mit ihrem Toyota SUV am Sonnabend gegen 23.30 Uhr einen am Isernhägener Damm abgestellten Mercedes-Geländewagen gerammt. Ohne sich um den Schaden – die Polizei bezifferte diesen auf etwa 10.000 Euro – fuhr die Fahrerin zunächst davon.

Nach Auskunft eines Sprechers des Mellendorfer Kommissariats meldete sich die 54 Jahre alte Fahrerin aus Meitze am Sonntagnachmittag bei der Polizei. Nach Informationen dieser Zeitung soll sie zu Protokoll gegeben haben, noch jemanden nach Hause gebracht zu haben. Anschließend blieb sie am Isernhägener Damm wohl noch für einen Moment stehen, um zu telefonieren. Dabei soll ihr dann eine Gruppe offensichtlich betrunkener Jugendlicher entgegengekommen sein. Offenbar aus Angst wollte sie dann wegfahren, verwechselte aber Vorwärts- mit Rückwärtsgang und prallte in den Mercedes. Infolge des Unfalls geriet sie in dann wohl in Panik und fuhr davon. Erst am nächsten Morgen will sie dann den Schaden am eigenen Auto entdeckt haben und meldete sich schließlich bei der Polizei. Gegen die Frau wird dennoch weiter wegen Unfallflucht ermittelt, teilte die Polizei Wedemark am Montag auf Anfrage mit.

Von Sven Warnecke