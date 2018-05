Wedemark

Einen Schaden von etwa 24.000 Euro und zwei Leichverletzte hat am Dienstag ein 56 Jahre alter Autofahrer verursacht: Er übersah gegen 10.30 Uhr auf der Kaltenweider Straße in Mellendorf, dass dort ein 68-Jähriger mit seinem Ford und der 52 Jahre alte Fahrer eines Transporters verkehrsbedingt halten mussten, weil ein anderes Auto nach links abbiegen wollte. Der Mercedes prallte gegen das Heck des Ford, der dadurch gegen den Transporter geschoben wurde. Dabei wurden der Fahrer des Fords und seine 67 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Bereits am Montag hatte ein unbekannter Autofahrer zwischen 10 und 11.30 Uhr einen VW Golf gerammt, den die 81 Jahre alte Halterin auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Hellendorfer Kirchweg in Mellendorf abgestellt hatte. Als die Frau zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung am vorderen rechten Kotflügel. Hinweise auf den Unfallfahrer nimmt die Polizei unter (05130) 9770 entgegen.

Von Antje Bismark