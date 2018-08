Bissendorf

Schwere Verletzungen hat in der Nacht zu Donnerstag eine 35-jährige Autofahrerin erlitten: Die Frau war nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 1.50 Uhr mit ihrem Seat Toledo auf der Straße Zur Wietze in Bissendorf unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und gegen einen Baum prallte. Offenbar stand die Frau unter Alkoholeinfluss, als sie aus Richtung Wietzesiedlung nach Wennebostel fuhr, teilte der Sprecher mit. Etwa 120 Meter westlich der Straße Am Wietzerberg geriet das Fahrzeug auf gerader Strecke links auf den unbefestigten Standstreifen und rutschte im weiteren Verlauf mit der Fahrzeugfront gegen eine Baum.

Unter notärztlicher Begleitung musste die Frau von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Von Antje Bismark