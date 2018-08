Berkhof

Vier Leichtverletzte hat am Sonntag ein Unfall auf der Landesstraße 190 gefordert: Dort war nach Aussage eines Polizeisprechers ein 32 Jahre alter Mann mit seinem VW Touran in Richtung Süden unterwegs. Im Bereich der Sprockhofer Straße in Berkhof wollte er nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler den Skoda eines 51-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Sie wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Bei der Kollision erlitten die beiden Fahrer sowie die 34 und 56 Jahre alten Beifahrerinnen leichte Verletzungen, sie mussten in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein fünfjähriges und ein zehn Monate altes Kind im Touran blieben unverletzt.

Von Antje Bismark