Schlage-Ickhorst

Ein Leichtverletzter und ein Schaden von 20.000 Euro – so lautet die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagnachmittag. Nach Aussage eines Polizeisprechers war ein 27-Jähriger mit seinem Ford gegen 16.40 Uhr auf der Landesstraße 190 in Richtung Norden unterwegs. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens kamen die Fahrzeuge nur im Stop-and-Go-Modus voran. Offenbar aus Unaufmerksamkeit übersah der Ford-Fahrer, wie stark der vor ihm fahrende Toyota abbremste und prallte auf dessen Heck. Der Toyota wiederum wurde bei dem Aufprall auf den Passat einer 47-Jährigen geschoben, die ebenfalls angehalten hatte.

Bei der Kollision erlitt der 46 Jahre alte Toyota leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

Von Antje Bismark