Elze

Polizisten des Kommissariats Mellendorf haben in Zusammenarbeit mit Unterstützungskräften einer anderen Dienststelle in Elze bei einem Sondereinsatz eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurden 15 Verstöße registriert. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten sich die Beamten am Dienstagnachmittag zum einem an der Walsroder Straße – der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 190 – sowie an der Ecke Wassserwerk- und Plumhofer Straße postiert. Beide Strecken werden aktuell wegen der Autobahnbaustelle zwischen Schwarmstedt und Mellendorf als offizielle Umleitungsstrecke beziehungsweise als Ausweichroute genutzt.

Wie der Polizeibeamte weiter berichtet, stoppten seine Kollegen sechs Fahrer, die das Überholverbot missachteten, einen, der den Bahnübergang trotz aufleuchtender Lichtzeichenanlage überquerte sowie einen weiteren, der über eine rote Ampel fuhr. Gleich sechs Fahrer wurden ertappt, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten und einer mit dem Handy am Ohr. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.

Von Sven Warnecke