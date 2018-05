Scherenbostel/Negenborn/Mellendorf/Bissendorf

So etwas gibt es offenbar nur in der Wedemark: Diebe haben in Scherenbostel eine Gans gestohlen – auch die gesamte Brut ist verschwunden. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, gelangten die Täter zwischen Dienstag etwa 10 Uhr und Mittwoch gegen 7 Uhr auf das frei zugängliche Grundstück am Ziegeleiweg. Dort schnappten sie sich eine weiß-graue Gans, die auf den Namen Bobby hört. Zusammen mit dem Vogel wurde auch deren gesamte Brut, bestehend aus zehn Eiern, aus dem Nest gestohlen.

Zudem beschäftigt die Polizei der Diebstahl von drei Notstromaggregaten in Negenborn. Die Unbekannten brachen zwischen Sonntag, 15. April, etwa 10 Uhr, und letzten Dienstag gegen 12 Uhr ein Zaunelement einer Firma am Varenkamp auf. Dort wurden von einem abgestellten Anhänger die drei Geräte gestohlen. Diese haben einen Wert von circa 6000 Euro, berichtet Bebensee am Donnerstag.

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Geranienweg in Mellendorf suchen die Ermittler die Täter und bitten um Zeugenhinweise. Wie der Beamte mitteilt, hatten die Einbrecher zwischen Montag gegen 16 Uhr und Mittwoch etwa 19.15 Uhr die Terrassentür aufgehebelt und die Räume durchwühlt. Ob etwas entwendet worden ist, konnte Bebensee am Donnerstag noch nicht sagen.

Die Polizei sucht zudem einen Unfallfahrer, der am Mittwoch gegen 14.40 Uhr auf Knibbeshof in Bissendorf einen BMW beim Rangieren demoliert hat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Anhand der vorgefundenen Spuren gehen die Ermittler davon aus, dass der Verursacher mit einem silberfarbenen Mercedes der A- oder B-Klasse unterwegs gewesen sein dürfte.

Hinweise erbittet die Polizei in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke