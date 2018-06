Berkhof

Die Polizei Wedemark sucht einen Unbekannten, der am Friedhof in Berkhof aus einem dort geparkten Mazda eine auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse gestohlen hat. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, ereignete sich die Tat am Dienstag zwischen 11.20 und 11.45 Uhr. Seinen Angaben zufolge hatte der 52 Jahre alte Halter sein Fahrzeug unverschlossen auf dem Parkplatz Am Wittegraben abgestellt. Als er vom Besuch des Friedhofes zurückkehrte, musste er den Verlust feststellen. In dem Portemonnaie befand sich ein geringer Geldbetrag sowie diverse Papiere. Hinweise erbittet das Kommissariat in Mellendorf, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke