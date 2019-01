Gailhof

Werkzeug und Werkzeug-Maschinen haben Unbekannte aus einem Baucontainer gestohlen. Um in den Container an der Straße An der Autobahn in Gailhof zu kommen, hebelten sie zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr, die Tür auf. Hinweise zu den Tätern liegen der Polizei bislang nicht vor. Deshalb werden Zeugen gebeten, sich bei den Beamten in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Julia Polley