Resse

Die neue Arztpraxis in Resse öffnet erstmals am Montag, 4. Februar, für Patienten ihre Tür. Bereits am Freitag, 1. Februar, haben Interessierte bei einem Tag der offenen Tür die Möglichkeit, die Räume an der Straße Altes Dorf zu besichtigen. Ursprünglich sollten sich an diesem Tag von 8 bis 13 Uhr die Türen öffnen. Doch der Verein Bürger für Resse ( BfR) hatte die Praxisinhaber nach Angaben der Vereinsvorsitzenden Renate Kolb um eine Erweiterung der Öffnungszeiten gebeten – aufgrund großer Nachfrage. Jetzt haben sich die Zeiten geändert: Die Räume stehen am Freitag von 9 bis 17 Uhr Besuchern offen. Der BfR bietet in dieser Zeit Getränke und einen Imbiss an.

Die reguläre Sprechstunde für Patienten von Dr. Michaela Wesemann, Fachärztin für Allgemeinmedizin, beginnt am Montag.

Von Julia Polley