Hellendorf

Nun hat es sich erst einmal ausgeblitzt: Ein Lastwagenfahrer hat am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr den sogenannten „Laser Enforcement Trailer“ (LET) der Polizei – also den Blitzer-Anhänger – an der Schwarmstedter Straße in Hellendorf zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 130.000 Euro.

Totalschaden: An dem Messgerät ist nach dem Unfall nicht mehr viel heil geblieben. Quelle: Polizei Hannover

Nach Auskunft von Polizeisprecher Philipp Hasse war der 43 Jahre alte Fahrer des Volvo-Sattelzuges aus Elze kommend in Richtung Mellendorf unterwegs. Nach dem Passieren des Ortsschildes in Hellendorf war der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und anschließend gegen den dort „ordnungsgemäß abgestellten LET der Polizeidirektion Hannover“ geprallt. Das Gerät im Wert von 125.000 Euro wurde bei der Kollision zerstört. Der Volvo wurde indes nur leicht beschädigt.Verletzt wurde niemand.

Der mobile „Laser En­forcement Trailer“ kann bis zu fünf Tage am Stück ununterbrochen für Blitzer-Aktionen eingesetzt werden, ohne dass Beamte die Messungen überwachen müssen. Der massive Stahlkasten, der auch eine Alarmanlage hat, wird an Unfallschwerpunkten und Gefahrenstellen eingesetzt. Zudem soll der Anhänger auch dort genutzt werden, wo sich Beschwerden von Anwohnern wegen zu schnellem Fahren mehren.

Von Sven Warnecke