Resse

Mit großer Dreistigkeit haben am Mittwoch zwei Männer in Resse versucht sich Zutritt in ein Wohnhaus am Richard-Schöne-Weg zu verschaffen. Der Bewohnerin waren die Täter gegen 10.30 Uhr zunächst aufgefallen, als sie auf der Terrasse des Hauses auftauchten. Auf die Bitte der Männer, sie möge die Terrassentür für sie öffnen, ließ sich die Frau nicht ein. Daraufhin begab sich einer der Männer zur Eingangstür, klingelte dort und verwickelte die Bewohnerin in ein Gespräch über eine angeblich gesuchte freie Ferienwohnung. Während dieser Zeit verschaffte sich jedoch der Komplize über ein geöffnetes Fenster zum Schlafzimmer Zutritt in das Haus. Die Hauseigentümerin, inzwischen misstrauisch geworden, ging in dieses Schlafzimmer und ertappte dort den zweiten Täter, der gerade noch durch das geöffnete Fenster entkommen konnte. Die sofort alarmierte Polizei konnte die beiden Männer in der Nähe des Hauses fassen und festnehmen. Auch das Fluchtfahrzeug der potentiellen Diebe konnte die Polizei ermitteln.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas zum Tathergang sagen können oder auch das Fluchtfahrzeug, ein grauer A4 mit dem amtlichen Kennzeichen LIP-QP 106, beobachtet haben. Sämtliche Hinweise werden in der Polizei-Inspektion Burgdorf unter Telefon (05136) 88614115 entgegen genommen.

Von Rebekka Neander