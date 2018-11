Bissendorf

Die Polizei Wedemark sucht einen Unbekannten, der am Freitag zwischen 6 und 18.10 Uhr ein an der Fasanenstraße in Bissendorf geparktes Auto demoliert hat. Der Täter verkratzte mit einem spitzen Gegenstand die rechte hintere Tür des am Fahrbahnrand abgestellten Skoda. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 1000 Euro.

Die Ermittler suchen zudem einen Unfallfahrer, der ebenfalls am Freitag zwischen 10.40 und 11.20 Uhr einen auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Wedemarkstraße in Mellendorf abgestellten schwarzen BMW touchiert hat. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Hinweise erbittet die Polizei Wedemark, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke