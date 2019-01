Brelingen

Die Polizei Wedemark sucht Einbrecher, die in Brelingen in ein Wohnhaus eingedrungen sind. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten die Täter am Mittwoch zwischen 19.45 Uhr und 21.15 Uhr ein Fenster auf der Rückseite des Hauses an der Straße Spikergarten aufgehebelt. Anschließend wurden sämtliche Räume durchsucht. Die Unbekannten verließen dann offensichtlich über die Terrassentür das Haus wieder. Ob etwas entwendet worden ist, konnte der Ermittler am Donnerstag noch nicht sagen.

Nun sucht die Polizei die Täter und bittet um Hinweise. Ein Zeuge hatte Bebensees Angaben zufolge gegen 19.15 Uhr im Eingangsbereich des Hauses einen ihm unbekannten Mann gesehen. Dieser wird als etwa 1,70 Meter groß und kräftig beschrieben. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und trug eine Mütze. Ob er etwas mit dem Einbruch zu tun hat, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise an die Polizei unter Telefon (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie hier.

Von Sven Warnecke