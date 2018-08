Scherenbostel

Leichte Verletzungen am Arm und am Fuß hat am Mittwoch gegen 20 Uhr ein 57 Jahre alter Radfahrer erlitten: Der Mann war nach Aussage eines Polizeisprechers auf dem Radweg an der Landesstraße 190 im Bereich Am Krähenberg in Richtung Langenhagen unterwegs. Dort parkte ein schwarzer Mercedes auf dem betonierten Radweg. Der 57-Jährige versuchte nach eigenen Angaben, an dem Wagen vorbeizufahren. Er stürzte und verletzte sich dabei. Der Mercedes-Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.

Er konnte den Ermittlern anhand des Kennzeichen-Fragments lediglich sagen, dass der Wagen aus dem Landkreis Holzminden stammt. Deshalb hofft die Polizei auf Zeugen, die den Vorfall gesehen haben. Sie sollten sich unter Telefon (05130) 9770 melden. bis

Von Antje Bismark