Mellendorf

Die Polizei Wedemark warnt vor falschen Handwerkern, die am Freitag zwischen 13.30 und 14.30 Uhr in Mellendorf eine Seniorin bestohlen haben. Ein weiteres Opfer der Täter blieb aber aufmerksam und ließ die Männer nicht aus den Augen, so dass die Trickdiebe ohne Beute abziehen mussten.

Nach Auskunft einer Kommissariatssprecherin hatten zwei Männer an der Wohnungstür der Frau an der Berliner Straße geklingelt. Sie gaben vor, die Heizung überprüfen zu müssen. Sobald das Duo in den Räumen war, wurde das Opfer ins Badezimmer geschickt, um das Wasser aufzudrehen. Die Trickdiebe wollten in der Zwischenzeit den Heizkörper im Wohnzimmer überprüfen. Die Unbekannten nutzten aber die Gelegenheit und entwendeten die Handtasche der Seniorin mit etwa 100 Euro Bargeld und verschwanden.

Mit dieser Masche wollten sie auch eine weitere Bewohnerin des Hauses überlisten. Doch die Frau blieb aufmerksam und ließ die vermeintlichen Handwerker nicht aus den Augen. Die Täter konnten danach unerkannt entkommen.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke