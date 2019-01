Gailhof

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die sich für einen Einbruch die dafür notwendige Ausrüstung zuvor in der Nähe des Gailhofer Tatorts zusammengestohlen haben. Nun suchen die Ermittler die Täter und bitten um Zeugenhinweise.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Mellendorfer Kommissariat, waren die Einbrecher zwischen Sonntag etwa 23.30 Uhr und Montag gegen 4.05 Uhr in eine Gaststätte am Hessenweg eingedrungen. Um in das erste Obergeschoss des Lokals zu gelangen, nutzten die Täter eine in der Nachbarschaft von einem Grundstück gestohlene Leiter. Aus dem zuvor aufgebrochenen Fenster warfen die Einbrecher schließlich einen erbeuteten Geldspielautomaten. Um das schwere Gerät wegzuschleppen, nutzten sie eine ebenfalls von einem anderen Grundstück am Hessenweg entwendete Schubkarre. Die Höhe des Schadens stand am Montag noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie hier.

Von Sven Warnecke