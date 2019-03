Mellendorf

Bahnen schwimmen, vom Sprungturm springen und einmal im Strömungskanal treiben lassen. Das alles geht im Spaßbad in Mellendorf. Das Freibad in der Wedemark hat in den Sommermonaten täglich für Besucher geöffnet. Dort gibt es auch verschiedene Schwimmkurse und Gymnastik-Kurse. Die Saison 2019 beginnt am 27. April. Hier finden Sie eine Übersicht der Öffnungszeiten des Freibads, Am Freizeitpark 2 in Mellendorf:

Montag bis Freitag 6.30 bis 20 Uhr, Sonnabend von 8 bis 20 Uhr sowie an den Sonntagen und Feiertagen von 8 bis 18 Uhr.

Events im Spaßbad

Immer wieder wird das Freibad in Mellendorf zum Festival-Gelände.

Offizielles Anschwimmen im Freibad

Die DLRG Wedemark plant das diesjährige Anschwimmen im Spaßbad für den 2. Mai.

Öffnungszeiten in der Wedemark Rathaus in der Wedemark: Sie wollen wissen, wann Sie im Rathaus in der Wedemark einen Personalausweis beantragen, eine Eheschließung anmelden oder Ihr Auto zulassen können? Hier gibt es eine Übersicht der Öffnungszeiten.

Von Julia Polley