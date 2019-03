Wedemark

Seit Anfang Januar 2019 gelten im Rathaus der Gemeinde Wedemark geänderte Öffnungszeiten. Morgens können Bürger seitdem eine halbe Stunde früher als bisher ihre Angelegenheiten regeln, dafür bleibt die Verwaltung in der Mittagszeit eine halbe Stunde länger zu. Ein Überblick der Öffnungszeiten im Rathaus, Bürgerbüro und Standesamt:

Öffnungszeiten des Rathauses

Rathaus der Gemeinde Wedemark, Fritz-Sennheiser-Platz 1 in Mellendorf: Montag und Dienstag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr; Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr; Donnerstag bleibt das Rathaus geschlossen, Anliegen werden nur mit Termin bearbeitet; Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Bürgerbüro im Rathaus

Montag und Dienstag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr; Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr; Donnerstag bleibt das Bürgerbüro geschlossen; Freitag von 8 bis 12 Uhr; jeden ersten und dritten Sonnabend hat das Bürgerbüro von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Standesamt in Bissendorf

Das Standesamt hat seinen Sitz im Amtshaus in Bissendorf. Aufgrund der Sanierung des Gebäudes haben die Mitarbeiter vorübergehend ein Büro in der benachbarten Gemeindebibliothek, Gottfried-August-Bürger 3, bezogen. Grundsätzlich werden Bürger gebeten, vor ihrem Besuch im Standesamt telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Die Verwaltungsmitarbeiter sind dafür unter (05130) 581383, (05130) 581382 oder (05130) 581386 erreichbar. Per E-Mail an standesamt@wedemark.de können Wedemärker weitere Fragen stellen.

Von Julia Polley