Der Ortsrat Elze/ Meitze will am Sonnabend, 23. März, in den beiden Orten Müll einsammeln und so die Dörfer reinigen. Dazu sind nach Auskunft von Ortsbürgermeister Jürgen Benk alle Vereine, die Feuerwehren und Bürger aufgerufen. Auch örtliche Landwirte werden um Unterstützung mit Traktoren und Anhängern gebeten.

Die Helfer treffen sich um 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Elze. Zur gleichen Uhrzeit startet die Aktion auch in Meitze. Treffpunkt ist ebenfalls am Feuerwehrgerätehaus. Teilnehmer sollten Schutzhandschuhe mitbringen. Zudem empfehlen die Organisatoren regenfeste Kleidung und feste Schuhe.

Zum Abschluss gibt es für alle Helfer aus Elze und Meitze einen Imbiss am Feuerwehrgerätehaus in Elze.

